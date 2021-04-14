Kırşehir Memleket Gazetesi, 44. yılını kutluyor
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Kırşehir Memleket Gazetesi, 44. yılını kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırşehir Memleket Gazetesi, 44. yılını kutluyor

Kırşehir'de, yayın hayatına 1977 yılında başlayan Memleket Gazetesi, 44. yılını kutluyor.

Kırşehir'de, yayın hayatına 1977 yılında başlayan Memleket Gazetesi, 44. yılını kutluyor.

Kırşehir'de ofset baskı, gazete, haber sitesi, web ve internet yayıncılık hizmetleri ile okuyucularına ulaşan gazetenin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürmeli, Kırşehir Memleket Gazetesi'nin 14 Nisan 1977 yılında merhum babası İlyas Sürmeli'nin desteği ile kurulduğunu sonrasında ise kendisi tarafından kaliteden ödün vermeden devam ettirildiğini söyledi.

Sürmeli, 44. yıl anısına yaptığı açıklamada, "Kırşehir Memleket Gazetesi olarak başarıya inancımızı hiç kaybetmeyerek çıktığımız yolda okurlarımızla birlikte bugün bir yaş daha büyüdük. 44 yıl önce yayın hayatına başlayan Kırşehir Memleket Gazetesi, kuruluşundan bu yana şehrin gündemini tuttu. Haberlerimizle de Kırşehir halkına farklı bakış açıları sunduk" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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