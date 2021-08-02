Kırşehir elektrik kesintisi! Kırşehir'de elektrikler ne zaman gelecek?
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Kırşehir elektrik kesintisi! Kırşehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kırşehir elektrik kesintisi! Kırşehir'de elektrikler ne zaman gelecek?
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Çıkan yangınlar sebebiyle Türkiye genelinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Manisa, İzmir, Muğla Çorlu'da elektrik kesintileri başladı. Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son 6 günde 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor. Çorum elektrik kesintisi! Çorlu'da elektriklerler ne zaman gelecek?

KIRŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Merkez 3-08-2021 Salı Tarihinde 2 Saat Sürecek Elektrik Kesintisi Planlanmaktadır

İlçe : Merkez

Kesinti Yaşanacak Yerler : KALANKALDI KÖYÜ KORTULU KÖYÜ KORTULU KÖYÜ, BAĞDERESİ MEVKİİ KUŞDİLLİ Mahallesi SEVDİĞİN KÖYÜ Bakım Çalışması

Elektrikkesintisi Başlangıç Zamanı : 03-08-2021 Saat :13:00:00

Elektrik Kesintisi Ne Zaman Biter? : 03-08-2021 Saati :15:00:00

Kesinti Nedeni : Bakım tamirat çalışması

Tahmini Kesinti Müddeti : 2 saat

İl : Kırşehir

KIRŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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