Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.
14.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:09
Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak: AA