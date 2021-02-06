Cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

06.02.2021 16:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:14

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde cinnet getiren koca 24 yıllık karısını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 3 çocuğunun annesini katleden adam daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

46 yaşındaki Zafer Kaplan, gece saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bulunan evine geldi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Evde bulunan eşi İkram Kaplan ile iddiaya göre alkol aldığı eşi Zafer Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 defa bıçakladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Karısı İkram Kaplan'ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından İkram Kaplan'ın Ankara'da yaşayan ailesi Akpınar ilçesine geldi. Sinir krizi geçiren İkram Kaplan'ın babası feryat etti. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi İkram Kaplan'ın cenazesi ise ilçe mezarlığında yakınlarının da katılımlarıyla toprağa verildi.

Cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

Haber Yorumları (7)
VAHDETTİN BAYRAM: kader mahkumu adı altında üç yıl yatar sonra aftan çıkar. idam ve kısas olmadığı sürece daha çoook masum insanlar böyle katledilir bu ülkede. . .
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MERT: İnançla ilgili olabilirmi diyorum ? kanla vaftiz etmek??? Çok fazla yaşandığı için diyorum acaba sevap işlediklerini mi sanıyorlar
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ÇUKUOVALI: Halâ mı İstanbul Sözleşmesine HAYIR ?
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