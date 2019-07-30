Kırşehir'de trafik kazası: 7 yaralı

Kırşehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'den Kırşehir istikametine giden Fatih Aydoğan idaresindeki 06 ZDF 87 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra Muhammet, Yusuf, Hacer ve Hüseyin Aydoğan ile Hatice ve Çelebi Seyfi yaralandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA