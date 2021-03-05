Kırşehir'de kiraladıkları iskele demirlerini Ankara'da satan 2 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR'de 3 firmadan kiraladıkları iskele demirlerini Ankara'da sattıkları belirlenen 2 kişi, tutuklandı.

Kırşehir'de yaşayan Y.D. (39) ve Ç.D. (43), 3 inşaat firmasından 100 bin TL'lik çek ile iskele demiri kiraladı. Ardından Ankara'ya giden Y.D. ve Ç.D. kiraladıkları iskele demirlerini sattı. Geçen süreçte çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenen inşaat firmaları, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptığı belirlenen Y.D. ve Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 şüphelinin Aşıkpaşa mahallesinde olduğunu belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR