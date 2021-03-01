Kırşehir'de "Ahi Evran Yılı "için çalışmalara başlandı
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Kırşehir'de "Ahi Evran Yılı "için çalışmalara başlandı

01.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:28
Kırşehir'de

Ahi Evran Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yöneticilerinin, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ettiği bildirildi.

Ahi Evran Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yöneticilerinin, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ettiği bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcıları Duran Demirbaş, Süleyman Demir ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı İdari İşler Müdürü Gürhan Koç'un, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olması nedeniyle Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ziyarette 2021 yılının Ahi Evran Yılı olması münasebetiyle, etkinlikler ve yapılması planlanan kutlamalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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