Kırşehir'de 11 yıl önceki cinayet davasının duruşması başladı

06.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:19

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 11 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K., ile taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan E.K.,'ye iddianamedeki suçlamaları okudu.



İddiaya göre Mucur ilçesinde hayvan alım satımı yapan Ramazan Ünlüyurt'un 2008 yılında kaybolduğu ve bir ay sonra dağlık alanda cesedinin gövde kısmının bulunduğu belirtilen iddianamede, 2019 yılına kadar olayın soruşturmasıyla ilgili bir sonuç alınamadığı, Ramazan Ünlüyurt'un başının da bu yıl şubat ayında Kırşehir'deki bir inşaat sahasında bulunmasından sonra dosyanın yeniden açıldığı belirtildi. "kasten öldürme" suçuyla hakkında dava açılan E.K.,'nin savunması alındı. Tanıkların da dinlendiği duruşma da mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA