Kırşehir Belediyesinin asfalt çalışması Kırşehir Belediyesi ekipleri, Melikgazi Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri, Melikgazi Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Melikgazi Caddesi'nin Ankara, Terme ve Lise caddelerini birbirine bağlayan, banka şubelerinin bulunduğu şehir içi trafiğin yoğun olduğu bir bölge olduğunu söyledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Melikgazi Caddesi'ne sıcak asfalt serimine başlandığını da anlatan Ekicioğlu, caddenin trafik sorunu yaşanmayan stabil bir sistemde olacağını da aktardı.

Ekicioğlu, "Bu bölgede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce altyapı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce de yol, yaya, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı. Şimdi de sıcak asfalt serimine geçildi. Alt ve üst yapı çalışmalarımız şehrin tüm mahallelerinde de belirli aralıklarla sürüyor. Yaptığımız çalışmalar ile şehri modern bir yapıya kavuşturma hedefindeyiz." dedi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ekicioğlu, caddede bulunan esnafları ziyaret ederek, yol düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA