Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı

CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, görevini Yaşar Bahçeci'den devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Ekicioğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve partililerle belediye binasına geçti.

Bahçeci, burada düzenlenen törende görevini Ekicioğlu'na devretti. Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da katıldı.

Ekicioğlu, yaptığı konuşmada, adaletle ve hakkaniyetle hareket ederek, Ahilik ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA