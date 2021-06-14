Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor

Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları 'mobil berber' uygulamasıyla ücretsiz tıraş ediyor.

KAYSERİ'de Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları 'mobil berber' uygulamasıyla ücretsiz tıraş ediyor.

Talas Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile kırsal mahallelerde 'mobil berber' uygulamasını hayata geçirdi. İlçedeki berber ve kuaför esnafı, başta hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezine gelemeyen kırsal mahallelerdeki vatandaşların saç tıraşlarını ücretsiz olarak yapıyor. Belediye tarafından başlatılan uygulama, berber ve kuaför esnafını da mutlu etti. Mobil berber bugün, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'ndeki vatandaşların tıraşını gerçekleştirdi. Uygulama nedeniyle teşekkür eden Çevlik Mahalle Muhtarı Ali Yararbaş, "Böyle bir hizmetin ayağımıza kadar gelmesi bizleri mutlu etti. Mahalle sakinleri saç tıraşı için kent merkezine gidiyordu. Yaşlı olanları da çocukları tıraş ediyordu. Mobil berber hizmeti çok iyi oldu" dedi.

Mobil berbere saçlarını kestiren 70 yaşındaki Burcu Yıkılmaz ise, "2 yıldır kuaföre gidemedim. Saçımı oğlum keserdi. Şimdi berberler köyümüze geldi. Yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Berber Selçuk Akyüz de "Pandemi nedeniyle dükkanlarımız uzun süre kapalıydı.  Şimdi belediyemiz oluşturduğu mobil berber projesi ile bizleri köylere götürüyor. Çevlik mahallesi bizim mobil berber hizmeti verdiğimiz mahallelerden birisi oldu. Günlük 20'ye yakın kişiyi tıraş ediyoruz" diye konuştu.


Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor
Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor
Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor
Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırsalda yaşayan mahalleli 'mobil berber' ile tıraş oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:51:29. #1.15#

title