Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salon Yapılıyor

Manisa'nın Demirci ilçesindeki kırsal mahallere çok amaçlı salonlar inşa ediliyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir'de ne varsa, köylerde de o olacak" sözünden hareketle kırsal mahallere çok amaçlı salonlar yaptıklarını aktaran Selçuk, "Şu anda 3 mahallemizde salonlarımızı hizmete açtık. Ahmetler, İcikler, Güveli mahallelerimizde de çok amaçlı salon inşa etmeye devam ediyoruz. Yaptığımız bu çok amaçlı salonları yemekhanesinden, lavabosuna, gelin odası ve deposuna kadar tamamı fayans döşemesi yapılarak temelden anahtar teslimi yaparak hizmete sunuyoruz. Sadece çok amaçlı salonlar değil. Demirci'de ilçe merkezinde 22, ilçeye bağlı 79 olmak üzere 101 mahallemizde mahalle konağı, parke taşı, arazi yolu gibi çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.