Kırmızıda geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı: 5 yaralı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Tozkoparan Zahit Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Halit Çabat yönetimindeki 34 LDL 84 plakalı otobüs, Necmi Çanga yönetimindeki ortaokul öğrencilerine taşıyan 33 S 5013 plakalı minibüse çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, minibüste bulunan Mümin Hasan Yıldız, İpeksu Berahmen, İlayda Yağız, Faruk Kökdil ile Verda Özturhan yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.