Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı
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Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı

24.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:33

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'ya Yiğit Özşener ile Esra Ronabar katıldı. Yapıma konuk olarak katılan ünlü oyuncular, yeni bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak.

TV8 ekranlarından cuma akşamları izleyici ile buluşan Kırmızı Oda, gerçek yaşam öykülerinden yola çıkarak uyardığı senaryosuyla reytinglerde rekor kırmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı

KARI KOCAYI OYNAYACAKLAR

Hikayesi gereği diziye sık sık yeni soluk getiren iddialı dizi, 30. bölümüyle birlikte kadrosuna Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı dahil etti. Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda'da Özşener, zengin iş adamı Zafer'e hayat verirken, Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakterini canlandıracak. Hikayede, eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü bulmak için psikolog Manolya'ya başvuracak.

Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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