Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı

TV8 ekranlarından cuma akşamları izleyici ile buluşan Kırmızı Oda, gerçek yaşam öykülerinden yola çıkarak uyardığı senaryosuyla reytinglerde rekor kırmaya devam ediyor.

KARI KOCAYI OYNAYACAKLAR

Hikayesi gereği diziye sık sık yeni soluk getiren iddialı dizi, 30. bölümüyle birlikte kadrosuna Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı dahil etti. Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda'da Özşener, zengin iş adamı Zafer'e hayat verirken, Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakterini canlandıracak. Hikayede, eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü bulmak için psikolog Manolya'ya başvuracak.