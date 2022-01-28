Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda 58. bölüm bugün var mı? Kırmızı Oda 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından'da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. 2. sezonda dizinin yönetmeni Halka ve Yeni Hayat'ın da yönetmenliğini yapan Başak Soysal'dır. 2021'nin Ağustos ayında Banu Kiremitçi Bozkurt yer almayacağı öğrenilmişti ve 2021'nin Eylül ayında Banu Kiremitçi Bozkurt ayrılıp yerlerine Poyraz Karayel, Vatanım Sensin, Anne ve Sen Çal Kapımı'da senaryosunu yazan Deniz Gürlek ve Melek Seven geldiler.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures'in diğer dizilerindeki karakterler Kırmızı Oda'da veya Kırmızı Oda karakterlerinin diğer dizilerde görünmesi mümkündür.

2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep Göksu karakteri Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakterine danışmaya gelmiş ve Doktor Hanım ile Gülçin Kültür Şahin'in canlandırdığı Tuna karakteri dizide yer almıştır. (Doğduğun Ev Kaderindir 13. Bölüm)

Kırmızı Oda karakteri olan Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteri yine Doğduğun Ev Kaderindir'de yer almıştır. (Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm)

Kırmızı Oda'nın 1. sezon finali olan 42. bölüm ve 2. sezonun başlangıcı olan 43. bölümde ise TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda yer alan Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben Derenoğlu karakteri de konuk olmuştur. (Kırmızı Oda 42 ve 43. Bölüm)

Masumlar Apartmanı'nın 43. bölümünde Baran Can Eraslan'ın canlandırdığı Hüseyin karakteri konuk olmuştur. (Masumlar Apartmanı 43. Bölüm)

Masumlar Apartmanı'nın 43., 45. ve 50.bölümünde Gülçin Kültür Şahin'in canlandırdığı Tuna karakteri üç bölümde konuk olmuştur. (Masumlar Apartmanı 43, 45 ve 50. Bölüm)

Masumlar Apartmanı'nın 45. bölümünden itibaren Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakteri ilk kez görünmüştür ve dört bölümde konuk olmuştur. (Masumlar Apartmanı 45-46, 50 ve 51. Bölüm)

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