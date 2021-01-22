Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan dizi Kırmızı Oda, psikolojik, dram türündedir. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan dizi Kırmızı Oda, psikolojik, dram türündedir. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım'ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe'yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz'un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım'ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye'nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

21. Bölümü Cuma akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Kırmızı Oda son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

KIRMIZI ODA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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