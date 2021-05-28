Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

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KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadi Doktor Hanımla yaşayamadığı çocukluğunu anlatmaya devam eder ve adeta tüm o yaşanmamışlıkların oluşturduğu eksiklikleri bir anda döküverir. Bu arada Miço Mehmet ortaya çıkar.

Eski yaşantısıyla en önemli bağı olan Miço'nun geldiğini duyan Sadi bir anda donup kalır. Diğer yandan Zafer de seansta Şehrazat'la tanıştığını paylaşır. Doktor Hanımsa bu tanışmayı büyük bir şaşkınlıkla dinler.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Doktor hanımın "Geçmişin düşünceleriyle bugünümüzü inşa edemeyiz. Artık yüzünü kaybettiğiniz zamana değil kazanacaklarınıza dönün." sözlerinin heyecan yarattığı Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü sahneleriyle cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda'da geçen hafta Mitra ve Sadi'nin anlattıkları tüyleri ürpertti. Son bölümde Zafer'in aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi doktor hanımda şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti. Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlattı ve Miço'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.