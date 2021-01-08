Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!
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Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!

08.01.2021 08:48 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:51
Kırmızı Oda yeni bölüm fragman yayınlandı! Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı izle | Kırmızı Oda son bölüm full izle, son fragman izle!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle!

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 18. bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

19. bölümü ile ekrana gelecek Kırmızı Oda, TV 8 ekranlarında her Cuma saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda 18. bölüm ile ekrana gelen Kırmızı Oda adlı dizinin 19. bölüm fragmanı yayımlandı.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik),geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlatır.

Birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru'yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım'ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL İZLE

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya- Doktor Hanım,

Meriç Aral- Doktor Ayşe,

Tülin Özen-Doktor Piraye,

Ecem Uzun- Stajyer Doktor Nihal,

Solgün Öden,

Gülçin Kültür Şahin,

Halit Özgür Sarı-Doktor Murat,

Burak Sevinç- Dr. Deniz,

Baran Can Eraslan,

Sezin Bozacı…

KIRMIZI ODA 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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