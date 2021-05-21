Kırmızı Oda Veli kimdir? Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Veli karakteri izleyicilerin merak konusu odu. İzleyiciler Veli hakkında, Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim gibi soruların yanıtların merak etti. Peki, Veli kim?