Kırmızı Oda Veli kimdir? Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim?
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Kırmızı Oda Veli kimdir? Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim?

Kırmızı Oda Veli kimdir? Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim?
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Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Veli karakteri izleyicilerin merak konusu odu. İzleyiciler Veli hakkında, Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim gibi soruların yanıtların merak etti. Peki, Veli kim?

Kırmızı Oda izleyicileri yeni bölümde yeni karakter Veli'yi merak etti. Peki, Kırmızı Oda Veli kimdir? Veli karakterini kim oynuyor? Veli kim? İşte, Veli hakkında merak edilenler…

KIRMIZI ODA VELİ KİM OYNUYOR?

Kırmızı Oda'da Veli, cezaevinde Sadi'nin olduğu koğuştaki koğuş ağası karakteridir. Veli, koğuşta zorbalık yapan biridir. Koğuşta kalanlara kötü davranan birisidir.

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