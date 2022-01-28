Kırmızı Oda son bölüm Full HD izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünü bekleyen dizi takipçileri, son bölümde neler olduğunu hatırlamak için son bölüm full izleme linkini araştırıyor. Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda bugün TV8'de başlıyor. Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pembe(Meltem Cumbul) , Bünyamin'in oynadığı oyunu fark eder. Doktor Hanım'a ne yapması konusunda fikir danışan Pembe, Sinan ile olan ilişkisinden de bahsetmeden geçmez.

Keklik (Ayta Sözeri), annesi Firuzan'ın (Şifanur Gül) nasıl kör olduğunu anlatır. Acı geçmiş Keklik'i yakıp kavururken kardeşi Şeref'in sevgisi Keklik'i ayakta tutan tek şey olmuştur.

Dara (Gökhan Özoğuz) abisinin hastalığından bahsetmeye devam eder. Doktor Hanım'ın verdiği ilaçlar Dara'yı bir nebze olsun rahatlatmıştır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL İZLE

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İşte Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölümün tanıtımı yayınlandı. Fragmanda, Azra'nın Sadi'yi terk ettiği öğreniliyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

BİNNUR KAYA - DOKTOR HANIM

19 Nisan 1972 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı.

İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN - TUNA

Gülçin Kültür Şahin 10 Ekim 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını yaptı. 2012 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ - DARA

Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir.

2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler. Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012 tarihinde Melis Ülken ile evlendi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ayşe Derya adında bir kızı oldu.Ünlü isim O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı. Kardeşi Hakan Özoğuz da bir dönem Gökhan'la beraber programda jüri üyeliği yaptı.

MELTEM CUMBUL - PEMBE

Meltem Cumbul, 5 Kasım 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimine 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladıktan sonra Ata Koleji'nde eğitimi sürdürdü. Buradan 1987 yılında mezun oldu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 1994 yılında yayınlanan Bir Sonbahar Hikayesi adlı sinema filminde oynayarak başladı. Meltem Cumbul, yirmi sinema filmi, kariyerinde çıkış yakalamasına sebep olan Yılan Hikayesi başta olmak üzere on dizide oynamıştır.

AYTA SÖZERİ - KEKLİK

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.

Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.

AYÇA BİNGÖL - DERYA

Ayça Bingöl 16 Ocak 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

NİHAL YALÇIN - REZZAN

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009'da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünde izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.

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