Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Sema Keçik kaç yaşında, nereli?
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Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Sema Keçik kaç yaşında, nereli?

13.11.2020 21:14 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:19
Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir? Sema Keçik kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Oda 10. bölümde yepyeni bir hikayenin başlangıcına şahit olduk! Peki, Kırmızı Oda'ya yeni giren Sema Keçik kimdir? Sema Keçik dizileri filmleri nelerdir? Kırmızı Oda dizisine Selvi Akdoğan karakteriyle katılan Sema Keçik hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

TV8'in merakla beklenen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda'ya bu hafta yepyeni bir isim katıldı. Peki, Selvi Akdoğan karakterine hayat veren Sema Keçik kimdir?

SEMA KEÇİK KİMDİR?

Sema Keçik, 1965 yılında Ağrı Diyadin'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Monica Pagneux'la "beden Hareket", Henning V. Vangerow'la "Ses ve ritm", Zygmund Molik'le "Grotovski Metodu", Nelia Wechselle "Stanistavski metodu" üzerine çalışmalar yaptı.

Paris Soleil Theatre'da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del'Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı.

Hindistan'da Irinjalakuda'da G.Venu "Kathali" ve Mirmala "Nohiniyattam" dansları üzerine work shoplara katıldı.

2011 yılında Televizyon dünyasına adım atan usta oyuncu "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Daye Hatun rolünü canlandırdı.

2014 yılında Sema Keçik , "Paşa Gönlüm" dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Filiz ile birlikte oynamıştır.

1 Mart 2017 tarihinde Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Gelin isimli dizide, Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile birlikte yer almaktadır.

Sema Keçik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist dansçısı Ümit Karabel ile evliydi. Ümit Karabel 3 Mart 2008 de vefat etti. Çiftin Ebru adında bir kızları vardır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

1985-1990 – İnsan Denen Garip Hayvan (Kenter Tiyatrosu)

1985-1990 – Büyük Miras (Devlet Tiyatrosu)

1990-1994 – Avusturya Viyana Odeon Tiyatrosu Serapions Ensemble

1990-1994 – Nu

1990-1994 – Guarnica

1990-1994 – Wi Monami

1994-1996 – Antigone, Bir Yaz Evi, Hacı Yatmaz (Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 – Bahar Noktası (Reji/Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1994-1996 – Küskün Kahvenin Türküsü (Tiyatro Pati)

1997-2000 – Medeav ve Zapt-u Rapt (Özel Grup)

1997-2000 – Balkon (Tiyatro Stüdyosu)

2001-2008 – Sokağa Çıkma Yasağı, Rumuz Goncagül, Geçmişten Gelen Kadın, Yeditepeli Aşk (Şehir Tiyatroları)

SEMA KEÇİK DİZİLERİ FİLMLERİ

Oyuncu :

Kırmızı Oda (Dizi)

Aşk Yeniden (Dizi)

2015 – Nefesim Kesilene Kadar (Sultan) (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Yeniden (Meryem) (TV Dizisi)

2014 – Paşa Gönlüm (Necmiye) (TV Dizisi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Fotolu Kadın) (Sinema Filmi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Daye Hatun) (TV Dizisi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Düriye Bulut) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Nurten) (Sinema Filmi)

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