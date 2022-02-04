Kırmızı Oda Sadi kim? Kırmızı Oda oyuncuları Sadi Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri

Kırmızı Oda Sadi kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dizide oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral tüm bölümlerde yer alan oyunculardır. Bu hafta yayınlanacak bölümde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya konuk olacak. Kırmızı Oda Sadi kimdir? Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya dizileri!

KIRMIZI ODA SADİ KİM?

Sadi karakterini canlandıran isim Erkan Petekkaya'dır.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya (d. 11 Aralık 1970, Elazığ), Türk oyuncudur. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

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