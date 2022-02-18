Kırmızı Oda Ömer kim? Süleyman Karaahmet kim, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Ömer'in gerçek adı nedir? Süleyman Karaahmet dizileri ve filmleri

Kırmızı Oda Ömer kimdir? Kırmızı Oda Süleyman Karaahmet kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren Süleyman Karaahmet, ekranlarda yer alıyor. Başarılı oyuncu, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Ömer karakterini oynamakta. Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorusu da yanıt buldu.

KIRMIZI ODA ÖMER KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde, Tuna'nın evlendiği isim olan Ömer'i canlandıran Süleyman Karaahmet'tir.

SÜLEYMAN KARAAHMET KİMDİR?

Süleyman Karaahmet Kırmızı Oda dizisinde Ömer rolünü canlandırmaktadır.. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanmış olan "Maria ile Mustafa" dizisinde rol alan oyuncu "Terapist" dizisinde de yer almıştır.

"Köprü", "Yılanların Öcü", "Can Feda", "Diriliş Ertuğrul" yapımlarında rol alan oyuncu, 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

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