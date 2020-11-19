Kırmızı Oda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! 4 ünlü isim diziye dahil oldu

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek.

ÜNLÜ İSİMLER ROL ALACAK

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.