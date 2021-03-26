Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda Kırmızı Oda saat kaçta? 26 Mart TV8 yayın akışı!
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Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda Kırmızı Oda saat kaçta? 26 Mart TV8 yayın akışı!

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Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda Kırmızı Oda saat kaçta? 26 Mart TV8 yayın akışı!

30. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak TV8 ekranlarını sevilen dizisi Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda ne zaman, hangi kanalda çıkıyor? Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda Kırmızı Oda saat kaçta? 26 Mart TV8 yayın akışı!

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Oda son bölüm full izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda Kırmızı Oda saat kaçta? 26 Mart TV8 yayın akışı!

KIRMIZI ODA NE ZAMAN? KIRMIZI ODA SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda Cuma günleri saat 20:00'de TV8'de yayınlanıyor. 30. bölümü ile 26 Mart Cuma ekranlarda.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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