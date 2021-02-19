Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı kim? Kırmızı Oda yeni oyuncu kim? Yılmaz Kunt kimdir?
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Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı kim? Kırmızı Oda yeni oyuncu kim? Yılmaz Kunt kimdir?

19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:01
Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı kim? Kırmızı Oda yeni oyuncu kim? Yılmaz Kunt kimdir?

Kırmızı Oda 19 Şubat tarihinde yayınlanacak bölümde yeni oyuncu dikkat çekti. Kırmızı Oda 24. bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda Pınar Deniz! Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı kim? Kırmızı Oda yeni oyuncu kim? Yılmaz Kunt kimdir?

Her Cuma ekranlarda yayınlanacak Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterinin arkadaşı olarak diziye dahil olacak Yılmaz Kunt kimdir? Kırmızı Oda Nazlı'nın arkadaşı kim? Kırmızı Oda yeni oyuncu kim?

KIRMIZI ODA YENİ OYUNCU KİM? YILMAZ KUNT KİMDİR?

19 Kasım 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Yılmaz Kunt, aslen Adanalıdır. Varlıklı bir ailede doğan Kunt, Ankara Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2015 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasına sıkı bir tempoyla çalışan yakışıklı oyuncu, erkekler kategorisinde birinci seçildi. Daha sonra Avrupa ve Dünya modellik yarışmalarında da birincilik elde eden Kunt, bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuğa geçti. 2015 modellik yarışmasında kadınlar kategorisinin birincisi Yağmur Ayrık ile aşk yaşayan Yılmaz Kunt, Show TV'de yayınlanan başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Aslı Bekiroğlu'nun olduğu "Sev Yeter" dizisi ile oyunculuğa giriş yaptı. Daha sonra Atv'nin kadrosunda Yetkin Dikinciler, Güven Hokna ve Ali Çatalbaş gibi isimlerin olduğu "Bahtiyar Ölmez" dizisinde "Ömer" karakterine hayat verdi.

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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