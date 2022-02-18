Kırmızı Oda Miço kimdir? İsmet Tamer kimdir? Oyuncu İsmet Tamer kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Miço Mehmet (büyük hali) kimdir?

Kırmızı Oda Miço kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kırmızı Oda dizisinde ortadan kaybolmasıyla Delikanlı Sadi için dönüm noktası haline gelen Miço Mehmet rolü seyircinin dikkatini çekiyor. Reyting rekortmeni Kırmızı Oda'da Miço rolüne hayat veren oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Peki, İsmet Tamer kimdir? Oyuncu İsmet Tamer kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir? İsmet Tamer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KIRMIZI ODA MİÇO MEHMET KİMDİR?

Miço Mehmet, dizide Delikanlı Sadi'nin en yakın arkadaşıdır. Miço Mehmet Sadi'ye yardım eden, Sadi'ye yardımcı olan bir gençtir. Babası kaptan olan Miço'nun annesi hayat kadınıdır. Babası ise denizde teknesinin alabora olmasıyla ölmüştür. Hayatta tutunacak başka kimsesi olmayan Miço, Sadi ve gruba sonradan eklenen Emre'yle kardeş olacak. İlerleyen bölümlerde Miço Mehmet Sadi'nin hayatında olmaya devam edecek.

İSMET TAMER KİMDİR?

28 Aralık 1973, Ankara Kalecik doğumlu İsmet Tamer, liseden sonra başladığı tiyatro oyunculuğunu ve beraberinde kamera önü oyunculuğu başarıyla sürdürdü.

Bu yıllarda bir özel tiyatronun verdiği iş ilanına ışıkçı olarak başvurdu, oyuncu olarak çalışmaya başladı. O gün Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Farabi Salonu'nda 600 kişi önünde oynadı. DTCF Tiyatro mezunlarının açtığı bir kursa katılarak oyunculuk eğitimi aldı.

Kurstan sonra Tuncel Kurtiz ve Ayla Alga'nın atölyelerine katıldı. Tiyatroda, sinema ve tv dizisi projelerinde hep kötü karakterleri oynadı. Uzun yıllardır oyunculuk yapıyor. Kötü Adam rollerinde oynamaktan memnun. 2006 yılından itibaren birçok dizide rol almış;2021'de rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Miço Mehmet" karakteriyle büyük beğeni kazanmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:



Vatan Yahut Namık Kemal/ Kafko - 2019

Kış Masalı/ Oyuncu - 2018

Gizler Çarşısı/ Oyuncu - 2009

Rol Aldığı Diziler:

Kırmızı Oda (Miço Mehmet, TV Dizisi 2021)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ( Ahmet, TV Dizisi 2010)

Cinayet Var! (Komiser Fikri, TV Dizisi 2015)

Dayı (Manifaturacı, Kısa Film 2013)

Deniz Yıldızı (Kuyumcu, TV Dizisi 2009)

Aşk Bir Hayal (Vasıf Ağa, TV Dizisi 2009)

Arka Sokaklar (Derviş, TV Dizisi 2007)

Kod Adı (Polis, TV Dizisi 2006)

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