Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda ne zaman, hangi kanalda çıkıyor?

TV8 ekranlarını sevilen dizisi Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda ne zaman, hangi kanalda çıkıyor?

Kırmızı Oda dizisi çarpıcı konusu ile çıktığı ilk günden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın başrolde yer aldığı dizi hakkında sorulan soruları sizler için derledik.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda Cuma günleri saat 20:00'de TV8'de yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

"Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa 'KIRMIZI ODA'da ortaya çıkacak." sloganıyla yola çıkan dizi, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTABIN UYARLAMASI?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi, gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!