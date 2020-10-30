Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta?
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Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta?

30.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:51
Kırmızı Oda hangi gün, hangi kanalda? Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta?

Kırmızı Oda dizisi yayın hayatına başladığı ilk günden beri büyük beğeni toplamaktadır. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri sizler için derledik... Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitabın uyarlamasıdır? Kırmızı Oda son bölüm, Kırmızı Oda yeni bölüm canlı izleme linki, Kırmızı Oda son fragman

Kırmızı Oda dizisi çarpıcı konusu ile çıktığı ilk günden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın başrolde yer aldığı dizi hakkında sorulan soruları sizler için derledik.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

İlk olarak 4 Eylül'de başlayan dizi, başladığı günden beri cuma günleri ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

"Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa 'KIRMIZI ODA'da ortaya çıkacak." sloganıyla yola çıkan dizi, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTABIN UYARLAMASI?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi, gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM

KIRMIZI ODA SON FRAGMAN

KIRMIZI ODA CANLI İZLEME LİNKİ

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