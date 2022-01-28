Kırmızı Oda Hamdi Baba kimdir, gerçek adı nedir? Diren Polatoğulları kimdir? Kırmızı Oda oyuncuları kim?
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, en son 24 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelmişti. Kısa bir aranın ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden dizide Sadi karakterinin dönüşü izleyicileri oldukça fazla heyecanlandırdı. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'ye sahip çıkan Hamdi Baba dikkat çekiyor. Azra'nın abisi Hamdi Baba kim? Kırmızı Oda Hamdi Baba kimdir, gerçek adı nedir? Diren Polatoğulları kimdir? Kırmızı Oda oyuncuları kim? Hamdi baba dizide öldü mü?
Kırmızı Oda Hamdi Baba kim sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin sevgilisi Azra'nın abisi olan Hamdi Baba karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Kırmızı Oda Hamdi Baba kimdir, gerçek adı nedir? Diren Polatoğulları kimdir? Kırmızı Oda oyuncuları kim?
Kırmızı Oda dizisinde Hamdi Baba karakterini Diren Polatoğulları canlandırmaktadır.
12 Şubat 1980'de İstanbul doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve ilk oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır. Günümüzde ise Show Tv'nin mehşur dizisi Çukur dizisinin devam dizi olan Üç Kuruş dizisinde seri katil İrfan Kahraman/ Ferhan karakterini canlandırmaktadır.
Kurtlar Vadisi,
Küçük Esnaf,
Şevkat Yerimdar