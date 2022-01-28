Kırmızı Oda Hamdi Baba kim sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin sevgilisi Azra'nın abisi olan Hamdi Baba karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Kırmızı Oda Hamdi Baba kimdir, gerçek adı nedir? Diren Polatoğulları kimdir? Kırmızı Oda oyuncuları kim?

KIRMIZI ODA HAMDİ BABA KİM?

Kırmızı Oda dizisinde Hamdi Baba karakterini Diren Polatoğulları canlandırmaktadır.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980'de İstanbul doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve ilk oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır. Günümüzde ise Show Tv'nin mehşur dizisi Çukur dizisinin devam dizi olan Üç Kuruş dizisinde seri katil İrfan Kahraman/ Ferhan karakterini canlandırmaktadır.

DİREN POLATOĞULLARI DİZİLERİ

Kurtlar Vadisi,

Küçük Esnaf,

Şevkat Yerimdar

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