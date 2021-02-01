Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı
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Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı

01.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:45
Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, kadrosuna 2 sürpriz oyuncuyu daha kattı. Dizi, yayınlanacak yeni bölümüyle oyuncu Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i ekranlara getirecek.

Birbirinden hüzünlü hayat hikayelerini güçlü performanslara sahip oyuncularla ekranlara getiren Kırmızı Oda, kadrosuna iki yeni ismi daha dahil etti. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı fenomen dizi, oyuncu Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz ile anlaştı.

Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı

İKİLİ DİZİDE SORUNLU BİR ÇİFTİ CANLANDIRACAK

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından senaryo haline getirilen Kırmızı Oda, Yıkılkan ve Deniz'i yeni bölümüyle ekrana getirecek. Dizide, Gökhan Yıkılkan'ın Nazlı'nın eşi Recai karakterine, Pınar Deniz'in ise Nazlı karakterine hayat vereceği öğrenildi. 5 Şubat akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan Kırmızı Oda, ikiliyi evliliklerinde sorun yaşayan Doktor Hanım'ın yeni danışanları olarak ekrana taşıyacak.

Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı
Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı
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