Kırmızı Oda Erkan Petekkaya'nın söylediği türkü nedir? Hüseyin Turan - Yollar Seni Gide Gide Usandım Sözleri! Delikanlı Sadi türküsü!

Kırmızı Oda dizisine geçen hafta dahil olan Delikanlı Sadi'nin bu bölümde söylediği türkü izleyenler tarafından merak ediliyor. Kırmızı Oda Erkan Petekkaya'nın söylediği türkü nedir? Delikanlı Sadi'nin türküsü nedir? Hüseyin Turan - Yollar Seni Gide Gide Usandım Sözleri!

TV8 ekranlarında her Cuma yayınlanan ve milyonları ekranlara kilitleyen Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklı hayatları ve farklı psikolojik rahatsızlıkları evlere getiriyor. Geçen hafta diziye panik atak bozukluğu ile dahil olan Delikanlı Sadi karakterine Erkan Petekkaya hayat vermektedir. Erkan Petekkaya'nın hayat hikayesi merak edilirken, dizide söylediği türkü de gündem olmuştur. İşte, Hüseyin Turan - Yollar Seni Gide Gide Usandım Sözleri!

HÜSEYİN TURAN - YOLLAR SENİ GİDE GİDE USANDIM SÖZLERİ!

Yollar seni gide gide usandım

Yollar seni gide gide usandım

Ayağıma diken battı gül sandım

Di yörü yörü de muhannet gelin

Ben de seni bir vefalı yar sandım

Ben de seni bir vefalı yar sandım

De gidinin gızı senden yar olmaz

Di yörü yörü de zalımın kızı

Di yörü yörü de zalımın kızı

Esti acı poyraz ayırdı bizi

Di yörü yörü de muhannet gelin

Ok vurdun sineme yaram çok derin

Kırmızılar giymiş alınan oynar

Kırmızılar giymiş alınan oynar

Deste zülüflerin telinen oynar

Di yörü yörü de muhannet gelin

Yar beni bırakmış elinen oynar

Yar beni bırakmış elinen oynar

Elinen oynayan yâri neyleyim

Di yörü yörü de zalımın kızı

Di yörü yörü de zalımın kızı

Esti acı poyraz ayırdı bizi

Di yörü yörü de muhannet gelin

Ok vurdun sineme yaram çok derin