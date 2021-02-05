Kırmızı Oda Erkan Petekkaya'nın söylediği türkü nedir? Hüseyin Turan - Yollar Seni Gide Gide Usandım Sözleri! Delikanlı Sadi türküsü!
Kırmızı Oda dizisine geçen hafta dahil olan Delikanlı Sadi'nin bu bölümde söylediği türkü izleyenler tarafından merak ediliyor. Kırmızı Oda Erkan Petekkaya'nın söylediği türkü nedir? Delikanlı Sadi'nin türküsü nedir? Hüseyin Turan - Yollar Seni Gide Gide Usandım Sözleri!
TV8 ekranlarında her Cuma yayınlanan ve milyonları ekranlara kilitleyen Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklı hayatları ve farklı psikolojik rahatsızlıkları evlere getiriyor. Geçen hafta diziye panik atak bozukluğu ile dahil olan Delikanlı Sadi karakterine Erkan Petekkaya hayat vermektedir. Erkan Petekkaya'nın hayat hikayesi merak edilirken, dizide söylediği türkü de gündem olmuştur. İşte, Hüseyin Turan - Yollar Seni Gide Gide Usandım Sözleri!
HÜSEYİN TURAN - YOLLAR SENİ GİDE GİDE USANDIM SÖZLERİ!
Yollar seni gide gide usandım
Yollar seni gide gide usandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ben de seni bir vefalı yar sandım
Ben de seni bir vefalı yar sandım
De gidinin gızı senden yar olmaz
Di yörü yörü de zalımın kızı
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yaram çok derin
Kırmızılar giymiş alınan oynar
Kırmızılar giymiş alınan oynar
Deste zülüflerin telinen oynar
Di yörü yörü de muhannet gelin
Yar beni bırakmış elinen oynar
Yar beni bırakmış elinen oynar
Elinen oynayan yâri neyleyim
Di yörü yörü de zalımın kızı
Di yörü yörü de zalımın kızı
Esti acı poyraz ayırdı bizi
Di yörü yörü de muhannet gelin
Ok vurdun sineme yaram çok derin