Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı

26.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 26.12.2020 07:55

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru'nun bir büfede palayla adama saldırdığı anlar izleyicileri ekrana kilitledi. O anlar Twitter'da da gündem oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisi hayatın içinde yaşanan travmaları gündeme getirmeye devam ediyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın yeni danışanı Kumru olacak.

ADAMA ÖNCE PALA SONRA SANDALYEYLE SALDIRDI

Diziye son bölümde katılan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru ve eşi Fahri'nin (Bülent Seyran) hikayesi işlenmeye başlandı. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir aile yaşantısı olan Kumru, ailesiyle birlikte gittiği bir büfede yaşadığı krizin ardından eline geçirdiği palayla restorandaki bir adama saldırdı. Kriz anında kendini kaybeden Kumru, hırsını alamayınca yere düşen adama sandalyeyle de saldırdı. Kızının da o anlara tanık olduğu Kumru'nun hayatı yaşadıklarından dolayı alt üst oldu.

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyunu Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda'daki performansıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları.

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fahriye Evcen Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Futbolcu Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 08:22:04. #1.14#
title