Kırmızı Oda dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğuyla parmak ısırttı

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru'nun bir büfede palayla adama saldırdığı anlar izleyicileri ekrana kilitledi. O anlar Twitter'da da gündem oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisi hayatın içinde yaşanan travmaları gündeme getirmeye devam ediyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın yeni danışanı Kumru olacak.

ADAMA ÖNCE PALA SONRA SANDALYEYLE SALDIRDI

Diziye son bölümde katılan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru ve eşi Fahri'nin (Bülent Seyran) hikayesi işlenmeye başlandı. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir aile yaşantısı olan Kumru, ailesiyle birlikte gittiği bir büfede yaşadığı krizin ardından eline geçirdiği palayla restorandaki bir adama saldırdı. Kriz anında kendini kaybeden Kumru, hırsını alamayınca yere düşen adama sandalyeyle de saldırdı. Kızının da o anlara tanık olduğu Kumru'nun hayatı yaşadıklarından dolayı alt üst oldu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyunu Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda'daki performansıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları.