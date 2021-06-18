Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım
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Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam" dedi.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırıyor ve oyunculuğuyla da alkış topluyordu. Karakterin sevilmesiyle dizideki rolü de planlanandan daha da uzatılan Petekkaya, diziye veda etti.

"KIRMIZI ODA EKİBİNE TEŞEKKÜRLER"

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

KERİMCAN'A ÖDÜL VERİLİNCE ACUN'A SİTEM ETMİŞTİ

Oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğin görünce Instagram hesabından kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sert ifadelerle bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

Survivor 2021'in ada konseyinde Erkan Petekkaya'nın adını kullanmadan cevap veren Acun Ilıcalı da "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" şeklinde konuşmuştu.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Kırmızı Oda'dan ayrılan Erkan Petekkaya, veda paylaşımı yaptı: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım - Haberler Magazin
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