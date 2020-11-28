Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu

28.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:04

Kırmızı Oda dizisine yeni dahil olan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Halil İbrahim Kurum ile olan ilişkisi yeniden gündem oldu. ilişki yaşadıkları dönemde basından uzak duran ikilinin ilişkileri 1 yıl sürmüştü.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik'in hayat hikayesi izleyicilerin merak konusu oldu. 55 yaşındaki oyuncunun özel hayatıyla ilgili de nadir bilinen bir ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.

30 YAŞINDAKİ AŞKI YENİDEN GÜNDEM OLDU

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni Gelin dizisinde Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile başrolü paylaşan Keçik, aynı dizide rol alan 30 yaşındaki Halil İbrahim Kurum ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkından dolayı günlerce konuşulan iki ünlü oyuncunun ilişkileri 1 yıl sürdü. Özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkileri boyunca görüntü vermemeye özen göstermişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Ortadoğu'yu karıştıran suikast! Netanyahu'nun 2018'deki sözleri İsrail'i işaret ediyor
Ortadoğu'yu karıştıran suikast! Netanyahu'nun 2018'deki sözleri İsrail'i işaret ediyor
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce aşk yaşadığı 30 yaşındaki sevgilisi yeniden gündem oldu
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce aşk yaşadığı 30 yaşındaki sevgilisi yeniden gündem oldu
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce aşk yaşadığı 30 yaşındaki sevgilisi yeniden gündem oldu
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu
Haber Yorumları (3)
AŞK: Aşkta Yaş olmaz. . . Çok yakısmıssınız Maşallah Allah bozmasın mutlulugunuzu
Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
LEON BUUREN: ACUN ILICALIDA KENDİNDEN KAÇ YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ İLE YAŞIYOR O SORUN OLMUYORDA BU KADINMI SORUN OLUYOR YANİ ANLAMADIM.
Cevap Yaz 2 24 Yayından Kaldır
MİA: Kesinlikle , erkekler yapsın kadın yapınca absürt karşılanıyor . Ali Ağaoğlu torunu yaşında kızlarla gezerken herkes normal karşılıyor . Pesss
1 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Bülent Ersoy Ariana Grande Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:22:18. #1.15#
title