Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir? Hülya Şen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hülya Şen hangi dizilerde oynadı?
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Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir sorusu gündem oldu. TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda Cevher Abla kim? Hülya Şen kimdir? sorusu merak topluyor. Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir? Hülya Şen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hülya Şen hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...
Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir sorusunun yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir? Hülya Şen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hülya Şen hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...
Kırmızı Oda dizisinde Cevher Abla rolünü Hülya Şen canlandırmaktadır.
Hülya Şen 29 Şubat 1968, Balıkesir doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversite 2. sınıfta iken özel alınan bir izinle Tekin Akmansoy'ın filminde kızını canlandırdı. 2015 yılında Ahmet Çevik Tiyatrosunda çalıştı.
Başarıyla oynadığı tiyatro ve sinema filmleri ile ilgili birçok ödül almıştır.
- 1971 Vefasız
- 2006 Aşk Beklemez
- 2009 Sakın Ölme
- 2010 Su Deposunda Ölüm
- 2011 Komik Bir Aşk Hikayesi Bayan Popo
- 2017 Atçalı Kel Mehmet
- 1994 Kaygısızlar
- 1997 Böyle mi Olacaktı
- 1999 Sır Dosyası
- 2002 Reyting Hamdi
- 2002 Zerda
- 2004 Büyük Buluşma
- 2005 Kayıt Dışı Gülnihal
- 2005 Sevda Tepesi Neriman
- 2005 Kırık Kalpler Durağı
- 2005 Naciye'yi Kim Sevmez
- 2006 Aşk Beklemez
- 2006Kaybolan Yıllar
- 2007 Kelebek Çıkmazı Resmiye
- 2008-2011 Küçük Kadınlar
- 2011 Anneler ile Kızları
- 2012 Krem
- 2013 Tatar Ramazan
- 2014 Yedi Güzel Adam
- 2015 Serçe Sarayı
- 2015 Hatırla Gönül
- 2016 O Hayat Benim
- 2018 Avlu
- 2019 Aşk Ağlatır
- 2020 Şeref Sözü