Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir sorusunun yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Kırmızı Oda Cevher Abla kimdir? Hülya Şen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hülya Şen hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA CEVHER ABLA KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Cevher Abla rolünü Hülya Şen canlandırmaktadır.

HÜLYA ŞEN KİMDİR?

Hülya Şen 29 Şubat 1968, Balıkesir doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversite 2. sınıfta iken özel alınan bir izinle Tekin Akmansoy'ın filminde kızını canlandırdı. 2015 yılında Ahmet Çevik Tiyatrosunda çalıştı.

Başarıyla oynadığı tiyatro ve sinema filmleri ile ilgili birçok ödül almıştır.

HÜLYA ŞEN'İN SİNEMA FİLMLERİ

1971 Vefasız

2006 Aşk Beklemez

2009 Sakın Ölme

2010 Su Deposunda Ölüm

2011 Komik Bir Aşk Hikayesi Bayan Popo

2017 Atçalı Kel Mehmet

HÜLYA ŞEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

1994 Kaygısızlar

1997 Böyle mi Olacaktı

1999 Sır Dosyası

2002 Reyting Hamdi

2002 Zerda

2004 Büyük Buluşma

2005 Kayıt Dışı Gülnihal

2005 Sevda Tepesi Neriman

2005 Kırık Kalpler Durağı

2005 Naciye'yi Kim Sevmez

2006 Aşk Beklemez

2006Kaybolan Yıllar

2007 Kelebek Çıkmazı Resmiye

2008-2011 Küçük Kadınlar

2011 Anneler ile Kızları

2012 Krem

2013 Tatar Ramazan

2014 Yedi Güzel Adam

2015 Serçe Sarayı

2015 Hatırla Gönül

2016 O Hayat Benim

2018 Avlu

2019 Aşk Ağlatır

2020 Şeref Sözü

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