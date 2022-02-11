Kırmızı Oda CANLI izle! TV8 Kırmızı Oda 60. yeni bölüm canlı izle! Kırmızı Oda 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Ana karakterler:

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Kafe Görevlisi Aynur (Sezin Bozacı): Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahasızlığı vardır.

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