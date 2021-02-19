Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 25. yeni bölüm canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

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Kırmızı Oda yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

KIRMIZI ODA CANLI İZLE!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', 24. bölümü ile 12 Şubat Cuma akşamı TV8'de izleyici karşısına çıktı.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan