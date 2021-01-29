Kırmızı Oda Can'ın Söylediği Yine Yalnızım Sensiz ve Issızım Şarkısı Sözleri
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Kırmızı Oda Can'ın Söylediği Yine Yalnızım Sensiz ve Issızım Şarkısı Sözleri

29.01.2021 22:36 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:39
Kırmızı Oda Can'ın Söylediği Yine Yalnızım Sensiz ve Issızım Şarkısı Sözleri

Kımızı Oda dizisinde Boncuk karakteri bu geceye damga vurdu! Şizofreni hastası boncuğun intiharı herkesi derinden yaraladı! Dizide Boncuk'un hayali aşkı Can'ın söylediği "Yine Yalnızım" şarkısı merak edildi!

Kımızı Oda dizisinde Boncuk karakteri bu geceye damga vurdu! Şizofreni hastası boncuğun intiharı herkesi derinden yaraladı! Dizide Boncuk'un hayali aşkı Can'ın söylediği "Yine Yalnızım" şarkısı merak edildi! İşte, Kırmızı Oda Can'ın Söylediği Yine Yalnızım Sensiz ve Issızım Şarkısı Sözleri!

KIRMIZI ODA CAN'IN SÖYLEDİĞİ YİNE YALNIZIM ŞARKISI SÖZLERİ

Yine yalnızım,

Sensiz ve ıssızım,

Düşümde gördüğüm sensin hep yalansızım,

Zaman

Yorgun ve solgunum,

Tebessümün bana ışıksızım,

Kalbimde bir isyan durmuyor asla,

Seviyorum saklıyorum özlüyorum bekliyorum.

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