Kırmızı Oda Azra kim? Kırmızı Oda Sadi'nin sevgilisi genç Ezra kim? Gençlik ve yetişkinlikte kim canlandırıyor?

Kırmızı Oda Azra kim sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin sevgilisi Azra karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Dizide Delikanlı Sadi, Azra karakterine 'Ezra' demektedir.

KIRMIZI ODA AZRA KİMDİR?

Hamdi Baba'nın kız kardeşi Azra, Delikanlı Sadi'nin ilk aşkıdır. Delikanlı Sadi ve diğer çocukların kurtarıcısı Hamdi Baba depremde ailesini kaybetmiştir. Azra ve ikiz kardeşi sağ kurtulmuştur. Azra'nın annesi ve babası depremde vefat etmiştir. Azra, Hamdi Baba'nın kardeşi ve hayattaki en değerli varlığıdır. Delikanlı Sadi ve Azra arasındaki aşk ilk andan itibaren izleyicileri ekran karşısına kilitledi.

Azra'yı canlandıran isim gençlikte Belde Yeke oluyor. Yetişkin döneminde ise Deniz Uğur canlandırmaktadır.

BELDE YEKE KİMDİR?

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı rol ile tanınan Belde Yeke henüz 22 yaşındadır. 170 boyunda olan Belde Yeke'nin kilosu 52 kg'dir. Özel oyunculuk eğitimleri alan Belde Yeke, Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin aşkını canlandırıyor.

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