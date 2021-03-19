Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 28. bölüm izle

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Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında 28. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 28. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 29. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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KIRMIZI ODA 27. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kırmızı Oda'ın 27. Bölümünde; Nazlı'nın (Pınar Deniz) kendisiyle olan hesaplaşması ve döktüğü gözyaşları ve 'Ben aslında kendimi hiç sevmiyorum!' sözleri Doktor Hanım'ı derinden etkiliyor. Kumru (Aslıhan Gürbüz) geçmişte yaşadığı kötü olayların sebebini babasının olmamasına bağlıyor. Delikanlı Sadi (Erkan Petekkaya) ise sokaklarda geçirdiği zamanlarda korkuyu nasıl unuttuğunu anlatıyor.

KIRMIZI ODA 28. BÖLÜM İZLE

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KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.