Kırmızı Oda 28. bölüm full tek parça izle! Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölümde neler?

TV8 ekranlarınısevilen dizisi Kırmızı Oda 28. bölüm full tek parça izle! Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölümde neler?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Pınar Deniz, Erkan Petekkaya Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı karakterlerin hayatlarını izlediğimiz Kırmızı oda her Cuma TV8 ekranlarında

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan