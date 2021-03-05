Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda 26. bölüm kesintisiz full izle!

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 26. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet'in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım'la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım'ı şaşırtır.

KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM KESİNTİSİZ FULL İZLE!