Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda son bölüm full izle! Kırmızı Oda 26. bölüm kesintisiz izle!

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ! KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM İZLE!

Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet'in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım'la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım'ı şaşırtır.

KIRMIZI ODA 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE