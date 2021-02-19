Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV 8 Kırmızı Oda 25. bölüm izle full izle!
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Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV 8 Kırmızı Oda 25. bölüm izle full izle!

19.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:03
Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV 8 Kırmızı Oda 25. bölüm izle full izle!

Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Kırmızı Oda dizisinin 25. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TV 8 'de yayınlanan Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? TV 8 Kırmızı Oda 25. bölüm izle full izle!

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KIRMIZI ODA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisi TV 8 ekranlarında 25. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 25. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 26. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

KIRMIZI ODA 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', 24. bölümü ile 12 Şubat Cuma akşamı TV8'de izleyici karşısına çıktı.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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