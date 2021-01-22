Kırmızı Oda 21. bölüm fragmanı yayında! TV 8 Kırmızı Oda Kırmızı Oda 20. bölüm full canlı izle!

Kırmızı Oda 21. bölüm fragmanı yayınlandı.Cuma akşamı Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Boncuk aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım'la paylaşırken; Can'ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar... TV 8 Kırmızı Oda Kırmızı Oda 20. bölüm full canlı izle!

KIRMIZI ODA 21. BÖLÜM FRAGMANI!

Kırmızı Oda'nın 21. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım'ın verdiği ilaçları içmediği için sanrıları artar. Durumu gittikçe kritikleşen Boncuk'un artık tedavisine hastanede devam etmesi kararlaştırılır. Yavuz'un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım'ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye'nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIRMIZI ODA 20. BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım'ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe'yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz'un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım'ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye'nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

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KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.