Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

TV 8 ekranlarında yayılan ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım; babasının ölümünden sonra gittikçe içe kapanıp yalnızlaşmış Alya'yla (Melisa Sözen) çözüm yolları arayışına girer. Selvi (Sema Keçik), anne (Özlem Turay) ve babası (Ruhi Sarı) tarafından daha çocuk yaştayken elli yaşındaki Rıza (Serhat Nalbantoğlu) ile evlendirildikten sonra neden evden çıkamadığını online terapide Doktor Hanım'a anlatır. Çalışmaya başladığı gazinonun şaşalı yaşamına kısa sürede kapılmış Melek (Nilsu Yılmaz), Doktor Hanım'dan annesi hakkında gerçekleri öğrenir. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki yakınlaşma ise Doktor Ayşe'ye duygularını sorgulatır. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Cuma akşamları saat 20:00'da Tv 8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kırmızı Oda oyuncuları ise, Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan.