Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm fragmanı izle!
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Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm fragmanı izle!

02.11.2020 22:10 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:15
Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm fragmanı izle!

Büyük ilgi ile izlenen ve takip edilen Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Peki, Kırmızı Oda 10. bölüm 1. fragmanında neler olacak? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm full izle!

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümde neler oldu?

Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm fragmanı izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım'ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip'i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip'i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif'in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. 'Kırmızı Oda'nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.

Kırmızı Oda 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm fragmanı izle!

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda yeni bölümde Meliha'nın kızı doktor hanım ile konuşacak ve Meliha hakkında önemli bir bilgi verecek. Garip ise kendini sorgulamaya devam ediyor... Şemsi Tebrizi'den de alıntılar yapılan fragman büyük bir ilgi topladı...

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