Kırmızı kategorideki Osmaniye'de boş yataklı yoğun bakım servisi

KORONAVİRÜS risk haritasında yüksek riskli olarak kırmızı kategoride bulunan Osmaniye'de, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurdu.