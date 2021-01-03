Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 yaralı
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Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 yaralı

03.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:51
Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Erkan Dudu araç içinde sıkıştı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Erkan Dudu araç içinde sıkıştı. Dudu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Erkan Dudu yönetimindeki 42 YL 118 plakalı kamyonetin, kırmızı ışıkta bekleyen Talha Şahin idaresindeki 42 GR 176 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Erkan Dudu araç içinde sıkıştı. Duru, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Duru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a kamyonet çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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